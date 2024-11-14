Мурманские соискатели в преддверии зимы ищут работу получше и зарплату повышеМинистерство труда и социального развития Мурманской области проводит «горячую линию» по вопросам профессионального обучения и получения дополнительного профессионального обучения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.24 09:30

В приграничных районах Курской области подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий

За сутки потери ВСУ составили более 450 военнослужащих, уничтожено два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП «Bradley», два бронетранспортёра М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ «Krab» польского производства, четыре миномёта, зенитный ракетный комплекс «Crotale» французского производства и 49 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 13 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка.

Подразделениями группировки отражено шесть контратак противника в направлении населённых пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Иволжанское, Писаревка, Хотень, Юнаковка и Яблоновка.

За сутки потери ВСУ составили более 450 военнослужащих, уничтожено два танка, три боевые машины пехоты, из них две БМП «Bradley», два бронетранспортёра М113 производства США, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ «Krab» польского производства, четыре миномёта, зенитный ракетный комплекс «Crotale» французского производства и 49 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)IT-компании — лидеры по объёму спроса на специалистов в области ИИ
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
13.11.24 10:55
Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред
Комментарий к новости:Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря
Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Денежную помощь родителям оказывают 7 из 10 россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 65 копеек, евро укрепляется на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Изменились границы в зоне деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика