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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.24 09:30

В приграничных районах Курской области подразделения группировки войск «Север» России продолжают наносить урон формированиям ВСУ

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожено боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 7 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Гуево, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Плёхово и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих. Уничтожено боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три миномёта. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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