В примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2025 год значатся порядка 65 законопроектов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера прошло очередное заседание регионального парламента. В нём приняли участие депутаты, представители УМВД РФ по Мурманской области, прокуратуры, органов исполнительной власти Мурманской области. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

Комментируя открытие очередного парламентского сезона, спикер отметил, что впереди серьёзная законодательная работа, которая определена в примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2025 год. В ней значатся порядка 65 законопроектов. Основные направления законопроектной деятельности затрагивают социальную сферу, государственное управление, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, экономическую политику и природопользование. Три законопроекта планируется внести в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы, в частности, предложение дополнить перечень Дней воинской славы России 23 октября – Днём разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье (1944 год). Депутаты приняли за основу примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2025 год.

Дума рассмотрела и приняла законопроект, вносящий корректировку в действующий закон «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области». Он предусматривает, что ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не распространяется на объекты общественного питания, находящиеся в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях, и осуществляющих деятельность на территориях административного центра Мурманской области, обладающих туристским ресурсом.

Региональные парламентарии одобрили законы о присвоении трём населённым пунктам Мурманской области почетных званий.

Дума приняла к сведению отчёт начальника Управления Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области Алексея Веселовского о деятельности полиции в прошлом году.

Отмечалось, что в 2024 году на территории Мурманской области сократилось число зарегистрированных преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких, чему в значительной степени способствовали принимаемые органами внутренних дел региона предупредительные и профилактические меры. Постоянно ведётся работа по созданию качественных безопасных дорог, а также взаимодействие с органами власти.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/b8a/umit7lgwn6h5wo77xy4xd3n363numbcg.jpg