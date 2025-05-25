В Приморске Запорожской области отремонтируют Центр детско-юношеского творчества

Работы будут проводиться заполярными специалистами в рамках шефской помощи. Контракт на ремонт уже заключён.

«Мурманская область уже третий год на ровне с другими регионами Российской Федерации оказывает помощь в социально-экономическом развитии новых субъектов. За два года мы помогли привести в порядок 13 объектов социальной инфраструктуры в Приморском округе. Упор сделан в том числе и на учреждения образования.

В этом году планируется провести работы в Центре детско-юношеского творчества, в частности будут капитально отремонтированы электрические сети и внутренние помещения. Таким образом, в новом учебном году юные жители Приморска смогут заниматься творчеством в комфортных условиях», – отметил начальник Управления капитального строительства Мурманской области Алексей Солопекин.

Кроме этого, в рамках ещё одного контракта в Приморск будут поставлены строительные материалы для ликвидации последствий боевых действий.

Напомним, в 2024 году заполярные строители обновили пять социально-значимых объектов в Приморском округе Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/