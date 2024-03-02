Мурманская область. Арктика (16+)02.03.24 09:30
В Приморске Запорожской области заполярные коммунальщики прокладывают новые водопроводные трубы
Они будут обеспечивать бесперебойной питьевой водой жителей многоквартирных домов подшефного Мурманской области города.
Специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» уже подготовили траншеи, вскоре начнётся укладка труб. После завершения будет проведено подключение абонентов.
Наши специалисты отмечают, что все трубы – из современного, износостойкого полиэтилена, которые будут надёжно служить многие годы.
Как сообщает региональное Минэнеро и ЖКХ, всего в планах у коммунальщиков укладка более 2 тысяч погонных метров новых труб.
Работы проводятся в рамках соглашения правительства Мурманской области с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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