В Приморске завершён ремонт первого этажа Центра детско-юношеского творчества

В Приморске Запорожской области отремонтировали первый этаж Центра детско-юношеского творчества. Работы проводились строителями Мурманской области в рамках шефской помощи.

«Мурманская область наравне с другими регионами РФ продолжает оказывать помощь в социально-экономическом развитии новых субъектов. В этом году мы привели в порядок первый этаж Центра детско-юношеского творчества в Приморске. Строители заменили электрические сети, отремонтировали внутренние помещения и крыльцо, благодаря чему в новом учебном году юные жители Приморска смогут заниматься творчеством в комфортных условиях», – отметил начальник Управления капитального строительства Мурманской области Алексей Солопекин.

Как отмечает региональное Министерство строительства, за два года строители Мурманской области привели в порядок 13 объектов социальной инфраструктуры в Приморском округе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554124/#&gid=1&pid=1