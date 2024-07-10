В Приморском районе Запорожской области силами мурманских строителей восстановлен пищеблок сельской школы

В селе Коларовке повара будут готовить обеды школьникам в хороших условиях. Мурманские строители выполнили в подшефном районе капитальный ремонт школьного пищеблока.

Теперь кухня соответствует всем санитарным нормам. В пищеблоке заменили напольное покрытие, покрыли полы новой керамогранитной плиткой, стены выкрасили светлыми красками, установили новые пластиковые двери, смонтировали потолок и новые светильники.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на кухне в Коларовской СОШ установлено современное оборудование, скоро будут заносить столы и стулья для ребят.

Напомним, силами мурманчан ведётся капремонт в школе №2 Приморска, в Елесеевской и Петровской школах также обновляются пищеблоки. Строители из Заполярья восстанавливают социально значимые объекты в Приморским районе в рамках соглашения о сотрудничестве с Запорожской областью.

Фото: https://gov-murman.ru