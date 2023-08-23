В Приморском районе Запорожской области специалисты из Мурманской области завершили ремонт амбулатории в селе Инзовка

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на объекте необходимо было выполнить монтаж канализационного оборудования и питающего провода, а также пусконаладочные работы. Это было необходимо, чтобы ввести объект в эксплуатацию и обеспечить село современной медицинской помощью.

На данный момент на объекте уже завершены пусконаладочные работы электроснабжения, пожарной сигнализации, водоснабжения, системы канализации, а также выполнено устройство тротуарной плитки, установлено ограждение.

Восстановление амбулатории стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru