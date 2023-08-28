В природном парке «Териберка» приступили к укладке деревянного настила

Работы стартовали 26 августа, за несколько часов было смонтировано около 50 метров полотна. Начальной точкой тропы стал район водозабора.

Вместе с дирекцией ООПТ первый участок во главе с министром строили сотрудники регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства и волонтёры - сотрудники «Мурманэнергосбыт», «АтомЭнергоСбыт», полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО», компании «ЭР-Телеком», Общероссийского народного фронта.

«Дирекция ООПТ закупила и доставила в природный парк необходимые материалы и инструменты. Отмечу, что деревянный брус специально обработан и пропитан антисептиком, так что должен прослужить не один сезон. Настил будет укладываться и дальше, работа предстоит большая, поэтому будем признательны, если сотрудникам управляющего учреждения также будут помогать волонтёры, вместе мы продвинемся гораздо быстрее. И большое спасибо всем, кто приехал и ударно потрудился в этот раз!», - отметила Зинаида Середа, министр регионального Минприроды.

Первой по настилу прошлась северянка с ограниченными возможностями здоровья. В этот день она совершала прогулку по природному парку со своей семьей. Северяне по достоинству оценили работу и поблагодарили всех причастных к строительству.

Всех желающих приглашают присоединиться к благоустройству природного парка «Териберка». Подробности по телефону +7 991-669-82-85.

Фото: https://gov-murman.ru