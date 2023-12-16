В природном парке «Териберка» утверждён первый снегоходный маршрут

Маршрут «Териберское сафари: зимний снегоходный» пролегает от точки въезда в природный парк «Териберка» в районе озера Секретарское до озера Малого Батарейского, проходя по грунтовой дороге вдоль озера Песчаного. Длина маршрута – 1630 метров.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, каждый водитель снегохода должен иметь действующее соглашение с Дирекцией ООПТ и водительское удостоверение категории А1. Передвижение и стоянка снегоходного транспорта возможны только в период устойчивого снегового покрова свыше 30 см. Съезд с маршрута запрещён.

Тем, кто проходит маршрут пешком, советуют быть осторожными и не стоять на пути у снегохода.

На дополнительные вопросы ответят по телефону +7 (991) 669-82-85 или по электронной почте: info@oopt-murman.ru

Карта маршрута и другая важная информация размещены по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru