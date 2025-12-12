В природном парке «Териберка» завершены работы по обустройству безопасного подъема к видовой площадке у Батарейского водопада

В рамках реализации комплексного плана развития территорий «На Севере — Жить!» на территории популярного природного парка «Териберка» завершён один из этапов работ по созданию современной и экологичной туристической инфраструктуры.

«Новым объектом, введенным в эксплуатацию, стала лестница с ограждениями, обеспечивающая безопасный подъем на скальный массив в районе Батарейского водопада. Данная видовая точка традиционно привлекает множество посетителей панорамным видом на водопад и акваторию Баренцева моря», — поделился Дмитрий Банников.

До проведения благоустройства подъем осуществлялся стихийно, что создавало риски травматизма для туристов и вело к нарушению почвенно-растительного покрова, включая повреждение лишайников и растений. Установленная конструкция минимизирует антропогенную нагрузку на уязвимые экосистемы и обеспечивает комфортные условия для посещения.

Развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий с целью снизить антропогенную нагрузку и вместе с тем обеспечить комфорт посетителей — это один из приоритетов регионального Минприроды. В следующем году планируется продолжить работы по обустройству природного парка «Териберка».

Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, посещение природного парка «Териберка» осуществляется только при наличии разрешения, получить которое можно на Единой платформе ООПТ https://oopt-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558547/#&gid=1&pid=1