В пришкольных оздоровительных лагерях города Мурманска стартовала первая смена

Со 2 по 26 июня в них отдохнут 1190 детей разного возраста.

Лагеря организованы на базе десяти общеобразовательных учреждений города: школ №№3, 5, 22, 23, 36, 43, 44, 56, филиала школы №27 и гимназии №10.

Как сообщает администрация города Мурманска, больше всего ребят приняла 10-я гимназия — здесь в составе 6 отрядов отдыхают 160 детей. Для них педагогами подготовлена обширная и разнообразная программа занятий и развлечений, ориентированная на возраст школьников. Так, в первый день смены, посвящённый прошедшему Дню защиты детей, младшие отряды веселились вместе с Чебурашкой и Шапокляк на интерактивном спектакле-игре «Апельсиновое настроение», в то время как старшие ребята в спортзале готовились к танцевальному флешмобу. В последующие дни юных мурманчан ждут концерт в областной филармонии, отдых в купальне и даже уроки игры на барабане от искусных музыкантов известного мурманского коллектива «Drum Tam Tam».

Также в программе работы летних лагерей — походы в кино, экскурсии по городу, посещение музеев, «Инженерные каникулы» с технопарком «Кванториум» и многое другое.

Для ребят в лагерях предусмотрено двухразовое питание. Особое внимание уделяется соблюдению существующих норм безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30112&page=1