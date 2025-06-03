Фестиваль песен Иосифа Кобзона собрал лучшие голоса Кольского ЗаполярьяОперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с информации о произошедшей вчера атаке вражеских беспилотников на объекты в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.06.25 13:30

В пришкольных оздоровительных лагерях города Мурманска стартовала первая смена

Со 2 по 26 июня в них отдохнут 1190 детей разного возраста.

Лагеря организованы на базе десяти общеобразовательных учреждений города: школ №№3, 5, 22, 23, 36, 43, 44, 56, филиала школы №27 и гимназии №10.

Как сообщает администрация города Мурманска, больше всего ребят приняла 10-я гимназия — здесь в составе 6 отрядов отдыхают 160 детей. Для них педагогами подготовлена обширная и разнообразная программа занятий и развлечений, ориентированная на возраст школьников. Так, в первый день смены, посвящённый прошедшему Дню защиты детей, младшие отряды веселились вместе с Чебурашкой и Шапокляк на интерактивном спектакле-игре «Апельсиновое настроение», в то время как старшие ребята в спортзале готовились к танцевальному флешмобу. В последующие дни юных мурманчан ждут концерт в областной филармонии, отдых в купальне и даже уроки игры на барабане от искусных музыкантов известного мурманского коллектива «Drum Tam Tam».

Также в программе работы летних лагерей — походы в кино, экскурсии по городу, посещение музеев, «Инженерные каникулы» с технопарком «Кванториум» и многое другое.

Для ребят в лагерях предусмотрено двухразовое питание. Особое внимание уделяется соблюдению существующих норм безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30112&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:45«Тур де Россия». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Доллар США умеренно укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Комплекс «Стрела-П» на службе коммунальщиков Северного флота-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»