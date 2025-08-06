В процессе изменения городской среды областного центра должны учитываться интересы маломобильных людей

Временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев провёл личную встречу с руководителем клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс» Артёмом Ермоленко и обсудил с гостем развитие доступной среды в городе-герое.

Артём — известный в городе общественный активист, участник Народного фронта и защитник интересов людей с ограниченными возможностями.

В ходе беседы он по достоинству оценил новшество, внедряемое в текущем сезоне дорожных ремонтов на улицах Мурманска, — тактильную плитку для слабовидящих людей.

Основным содержанием диалога стал ряд конкретных неудобств для маломобильных горожан — инвалидов, пожилых людей, мам с колясками, — в городской среде столицы Кольского полуострова. Артём Ермоленко внёс предложение об обязательном участии представителей общественных объединений людей с ограниченными возможностями в комиссионном обсуждении и контроле проектов, которые планируются к реализации в городе.

Иван Лебедев предложил общественнику подготовить список объектов, к которым имеются претензии, с тем чтобы изучить возможность исправить недочёты в рабочем порядке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30561&page=1