В процессе учений были отработаны сценарии наиболее вероятных происшествий на системах централизованного отопления и горячего водоснабжения

Вчера в Центре управления регионом губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько приняли участие в проведении учений по предотвращению чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры. Глава региона обратился к участникам с приветственным словом в формате видеоконференцсвязи.

«Учитывая, что отопительный период в Кольском Заполярье заканчивается в конце мая, а начинается уже в конце августа-начале сентября, мы имеем крайне сжатый период подготовки к зиме. За последние шесть лет, работая в условиях ограниченных финансовых ресурсов, нам удалось вдвое сократить количество инцидентов в системе ЖКХ. Это серьёзная победа всех служб и коллективов. И огромная благодарность Минстрою и правительству РФ за помощь — более 6 млрд рублей вложено в развитие инфраструктуры, большая часть этих средств федеральные», — отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул особую важность учений для региона со столь продолжительным отопительным периодом.

«Наша общая задача — отработать алгоритмы действий, выявить организационные пробелы и обеспечить оперативное устранение возможных аварийных ситуаций. Хочу отметить высокий профессионализм всех служб — теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, но тренировки необходимы для постоянного совершенствования», — сказал глава Мурманской области.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько отметил уникальность мурманского опыта и высокий уровень организации в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Сегодняшние учения проведены на высоком уровне: сложный сценарий, моделирование различных аварийных ситуаций, приближенных к реальности. Отмечу хорошую организацию и техническую оснащённость мероприятия. Несмотря на сложные вызовы, все оперативные службы региона успешно справились со всеми поставленными задачами. Важность подобных мероприятий трудно переоценить, ведь наша основная задача – обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение и водоснабжение для наших городов и населённых пунктов, организовать стабильное функционирование систем жизнеобеспечения населения, в том числе – в условиях экстремально низких температур и сложных погодных условий, характерных для заполярного региона. Оперативная реакция и незамедлительное принятие мер по своевременной ликвидации последствий аварийных ситуаций, техногенных катастроф и природных катаклизмов в случае их возникновения обеспечивает своевременное получение качественных коммунальных услуг гражданами, и как следствие – безопасность и комфортное проживание. Проводимая работа соответствует целям федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»», — отметил Алексей Ересько.

В учениях приняли участие представители МЧС России по Мурманской области, Министерства энергетики и ЖКХ, администраций Мурманска и Кольского округа, а также ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Практические занятия прошли в Первомайском округе Мурманска, городе Кола и Кольском округе, где специалисты отработали сценарии ликвидации последствий порывов теплосетей и других аварийных ситуаций.

В процессе учений были отработаны сценарии наиболее вероятных происшествий на системах централизованного отопления и горячего водоснабжения, изучены методы оперативного устранения последствий технологически опасных случаев: например, отключение электроэнергии в результате неблагоприятных погодных явлений, остановка котельной, прорыв магистральных теплотрасс.

«Подобные мероприятия мы проводим ежегодно в рамках подготовки к отопительному периоду, и в этот раз мы пригласили федеральных коллег, чтобы они посмотрели, как реализуются лучшие наработанные практики в Арктике. Нам очень важна высокая оценка сегодняшнего мероприятия со стороны Минстроя РФ, и очень приятно видеть уровень подготовки коллег, которые участвуют в тренировке - слаженность показывает, что все понимают, как действовать в аварийных ситуациях. Как отметил Алексей Васильевич, у нас серьёзных аварий в регионе не случается, и это в том числе результат нашей регулярной работы по модернизации инфраструктуры ЖКХ в регионе. Только в этом году на эти цели было направлено порядка 100 млн рублей, 84 млн рублей из которых в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». К предстоящему отопительному периоду подготовлено 122 котельные и свыше 11 тысяч км инженерных сетей», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

В частности, была смоделирована ситуация ухудшения метеоусловий с сильным ветром и осадками, приведшая к выходу из строя линий электропередач «Россети Северо-Запад», остановке объектов тепло- и водохозяйственного комплекса «МЭС» и «Мурманскводоканала», прекращению подачи тепла населению. Далее последовала отработка сценария восстановления энергоснабжения, запуска теплоисточника, восстановление и выявления повреждений теплосетей.

Итоги прошедших учений подтвердили готовность субъектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, уполномоченных органов, иных ответственных структур обеспечить надёжную работу инфраструктуры Мурманской области в предстоящий отопительный период.

Все задачи, поставленные перед регионом федеральными ведомствами, достигнуты и признаны успешными. Учения признаны эффективными и полезными для дальнейшей организации совместной работы, отмечает региональное Министерство информационной политики.