Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области, кроме прочих, глава региона Андрей Чибис начал с вопроса о качестве водоснабжения по нескольким адресам Мурманска.

Ситуацию прокомментировал курирующий заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

В текущем году в процессе запуска отопления произошло резкое ухудшение качества питьевой воды в Мурманске. Работы по определению и устранению причин ведутся региональным Минэнерго и ЖКХ совместно с Мингосжилстройнадзора. Привлечены специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщает Министерство энергетики и ЖКХ, для определения мест, где происходит ухудшение качества коммунального ресурса, осуществляется забор проб воды в системе, на входе в дом, в системе дома. Проводятся соответствующие анализы.

Кроме этого, управляющими компаниями совместно с МЭС и городским водоканалом промываются распределительные сети.

«Создана рабочая группа, которая отрабатывает каждый конкретный дом, локализует конкретные жалобы по адресам, – подчеркнул Алексей Лыженков.