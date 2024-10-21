В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств

В 2025 году в России повысят страховые, социальные и военные пенсии. Вырастут МРОТ и материнский капитал. Увеличатся и некоторые пособия. «Парламентская газета» напоминает, кто сможет рассчитывать на улучшение благосостояния.

На 16,6 процента

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года планируют повысить до 22440 рублей в месяц. Предполагающий это законопроект Госдума 17 октября приняла в первом чтении. В 2024 году МРОТ составляет 19242 рубля в месяц. Таким образом, в следующем году этот показатель вырастет на 16,6 процента. «Такое увеличение затронет порядка 4,2 миллиона работающих граждан», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что «поэтапное ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных указом президента». К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

МРОТ — это та сумма, меньше которой платить своим сотрудникам не может ни один работодатель. Однако речь при этом идёт о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если работник трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже. В субъектах Федерации также может действовать региональный МРОТ. Его рассчитывают исходя из экономической эффективности и особенностей географического расположения, например сурового климата. Для этого нужно заключить трехстороннее соглашение между местным правительством, региональным Союзом профсоюзов и Союзом работодателей. На региональный размер МРОТ по умолчанию должны ориентироваться все работодатели региона. При этом МРОТ в регионе не может быть меньше общероссийского показателя.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб подчеркнула, что повышение МРОТ коснётся не только бюджетников, но и работников реального сектора экономики: «Работодатели не смогут платить зарплату ниже МРОТ. Вырастут также отдельные социальные выплаты, зависящие от величины МРОТ. К примеру, пособие по безработице впервые будет проиндексировано на процент инфляции».

Вслед за МРОТ

МРОТ учитывают при назначении ряда выплат и пособий. Например, если бывшие супруги не получили судебное решение об алиментах или не составили нотариальное соглашение, то алименты рассчитывают по минимальному значению, предусмотренному Семейным кодексом: четверть МРОТ на одного ребёнка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей.

При назначении пособия по беременности и родам работающим женщинам учитывают средний размер зарплаты за два года, предшествовавших декретному отпуску. Будущим мамам, у которых страховой стаж меньше шести месяцев, пособие положено в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, установленный на федеральном уровне. При этом в местностях, в которых действуют районные коэффициенты к зарплате, пособие выплатят в размере, не превышающем МРОТ с учётом этих коэффициентов.

Величина больничных тоже зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за предыдущие два года. Если человек в этот период не работал, то средний заработок посчитают равным МРОТ, установленному на день наступления страхового случая.

Страховые пенсии повысят с 1 января

С января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции — 7,3 процента. Это следует из проекта бюджета на следующую трёхлетку, который Госдума 24 октября планирует рассмотреть в первом чтении.

Новацией следующего года станет индексация пенсий работающим пенсионерам. «С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3 процента», — напомнил 14 октября глава Минфина Антон Силуанов.

Социальные пенсии — на 14,7 процента

Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению назначена на 1 апреля 2025 года. Предполагается, что эти пенсии вырастут на 14,7 процента.

Государственные пенсии положены в том числе участникам Великой Отечественной войны, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», людям, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Социальные пенсии выплачивают гражданам, которые не выработали стаж, необходимый для назначения страховой пенсии. Например, эту пенсию назначают инвалидам с детства, детям-инвалидам, семьям, потерявшим кормильца, который не работал. Социальные пенсии по старости положены людям, которые либо вообще не работали, либо работали недостаточно долго, чтобы набрать необходимые для назначения страховой пенсии стаж и пенсионные коэффициенты.

Так, размер социальной пенсии ребёнка-инвалида в 2025 году будет равен 21177 рублям, она вырастет на три тысячи, рассказал руководитель Соцфонда Сергей Чирков, выступая 3 октября на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Военные пенсии и денежное довольствие

В 2025 году планируют поднять и военные пенсии. Их повысят с 1 октября 2025 года вместе с увеличением денежного довольствия военнослужащих. Размер повышения рассчитают исходя из прогнозного уровня инфляции. Пока что это 4,5 процента.

Материнский капитал

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого и на второго ребёнка проиндексируют на 7,3 процента. По сравнению с текущим годом на первого ребёнка будут выплачивать больше на 46 тысяч, на второго ребёнка — на 61 тысячу рублей. Таким образом, с 1 февраля 2025 года выплата на первого ребенка составит 677 тысяч, на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала её при рождении первого ребёнка. «Рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются больше миллиона граждан», — сказал 14 октября на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Антон Котяков.