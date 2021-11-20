В Мурманской областной Думе вчера состоялось заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. Депутаты рассмотрели региональный проект закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Как прозвучало во время обсуждения, в следующем году на реализацию государственной программы «Здравоохранение» предусмотрено более 19 млрд рублей. Из них 127 млн рублей пойдут на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи. Свыше 65 млн рублей направят на оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. На реконструкцию комплекса своих зданий Мурманский областной онкологический диспансер получит 1 млн 600 тысяч рублей. Кандалакшская центральная районная больница – 106 млн рублей и 250 млн рублей на капитальное строительство поликлиники и амбулатории.

Как отметила Лена Лукичева, в проекте бюджета в следующем году предусмотрено увеличение финансовых средств, направляемых на борьбу с онкологическими заболеваниями, на 75% вырастет финансирование оказания амбулаторной помощи, и более чем в два раза увеличатся денежные ассигнования на создание единого информационного блока для системы здравоохранения.

Законопроект рекомендован Думе к принятию в первом чтении.

Комитет обсудил и одобрил к принятию в первом чтении региональный проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Так, общий объём доходов в следующем году планируется меньше ожидаемого по причине дополнительного финансирования в 2021-м оказания медицинской помощи гражданам с заболеванием либо подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

В первом чтении к принятию рекомендован региональный законопроект «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Отмечалось, что в следующем году предусмотрено увеличение программы более чем на 3 млн. рублей. Кроме этого, продолжится практика передачи в систему обязательного медицинского страхования видов медпомощи, не включенных в базовую программу и подлежащих финансированию из областного бюджета.

Парламентарии рассмотрели проект регионального закона, который предлагает с 1 января 2022 года перейти на новую схему обеспечения бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет. Данным категориям граждан предусмотрена соцподдержка в виде денежных выплат, порядок и условия которых будет устанавливать Правительство Мурманской области.

Документ рекомендован к принятию во втором чтении и окончательной редакции с учёётом поправок, внеенных Л. Лукичевой, В. Мищенко, М. Ильиных и А. Клементьевым, подразумевающих проведении индексации размеров денежных выплат на уровне инфляции.