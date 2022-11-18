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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 12:30

В проекте бюджета ЗАТО г.Североморск объёмы бюджетных ассигнований в 2023-2025 г.г. на реализацию муниципальных программ идут по убывающей

17 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе заседания Совета депутатов приняла участие врио главы ЗАТО г. Североморск Анна Клапоцкая.

Депутаты приняли решение о назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Данный проект направлен на обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования с учетом безусловного исполнения всех принятых обязательств, реализации первоочередных задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, и скорректированных исходя из текущей экономической ситуации на фоне обострения геополитической ситуации в мире.

В ЗАТО город Североморск в 2023 году по сравнению с текущим прогнозируется: уменьшение доходов бюджета на 176908,1 тысячи рублей (-3,8%); уменьшение расходов бюджета на 190072,6 тысячи рублей (-4,1%). При сложившихся условиях дефицит бюджета отсутствует.

Структура расходов бюджета сформирована на основе 10 муниципальных программ, охватывающих основные сферы деятельности исполнительных органов власти ЗАТО г. Североморск.

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2023 году составит 4287761,7 тысячи рублей., в 2024 году – 391026,6 тысячи, в 2025 году – 3873377,9 тысячи рублей. Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимает муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» - 67,4%.

На муниципальную программу «Улучшение качества и безопасности жизни населения» в 2023 году будет затрачено 37201,0 тысяча рублей. На муниципальную программу «Развитие конкурентоспособной экономики» выделяется 1585,6 тысячи рублей. На муниципальную программу «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г. Североморск» будет направлено 342169,8 тысячи рублей.  На муниципальную программу «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» будет затрачено 410424,1 тысячи рублей. На муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» в 2023 году выделяется 2891840,8 тысячи рублей. На муниципальную программу «Культура ЗАТО г. Североморск» будет направлено 488997,7 тысячи рублей. На муниципальную программу «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск» выделяется 32699,6 тысячи рублей. На муниципальную программу «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» выделяется 54093,7 тысячи рублей. На муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г. Североморск» будет направлено 27299,5 тысячи рублей. На муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремизма и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. Североморск» будет выделено 93,6 тысячи рублей.

Расходы бюджета по не программной деятельности в 2023 году составят 131556,3 тысячи рублей.

Бюджет ЗАТО г. Североморск на 2023-2025 годы запланирован с дефицитом: в 2023 и 2024 годах в размере 0,0 тысяч рублей, в 2025 году - в размере 23273,1 тысячи рублей.

Также депутаты приняли два решения, которые касаются гражданства муниципальных служащих и порядка назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13071-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-69/#news-gal-7

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