В проекте «Витаминизация» приняли участие уже 3549 мурманчан

С 26 января и до конца 2024 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области реализуется проект, в рамках которого любой совершеннолетний житель региона может проверить уровень витамина D в организме и бесплатно получить месячный курс биологически активной добавки. В зависимости от результата, в точках проведения тестирования выдадут одну или две упаковки БАД.

Губернаторский проект, реализуемый в рамках стратегического плана «На Севере — жить», вызвал большой интерес у мурманчан. Так, на сегодняшний день препарат получили 2833 жителя областного центра, всего выдано 3178 упаковок препарата.

Как сообщает администрация города Мурманска, запись в пункты витаминизации на проведение бесплатного скринингового исследования уровня витамина D в организме доступна в четверг и пятницу с 10.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 15.00 по телефону 8(8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

Записаться можно на любой из ближайших дней работы пунктов, при наличии свободных талонов. Также в дни работы в каждом пункте витаминизации доступны талоны электронной очереди. В этом случае запись проводится на день обращения.

Пункты витаминизации открыты в Мурманске, Коле, Североморске, Заполярном, Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Ловозеро, Ковдоре, Кандалакше, Снежногорске, Полярном, Гаджиево, Заозерске, Видяево, Умбе и работают по пятницам, субботам и воскресеньям, в том числе в праздничные дни.

В Мурманске точки расположены в ТРЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32), ТРЦ «Северное Нагорное» (просп. Кольский, 158/1), ТРЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/