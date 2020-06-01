В профессиональных образовательных учреждениях УФСИН России по Мурманской области начались выпускные экзамены

В подведомственных профессиональных образовательных учреждениях, расположенных в исправительных учреждениях Мурманской области, началась сдача квалификационных экзаменов по одиннадцати наименованиям профессий.

Выпускные экзамены включают в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах требований, указанных в профессиональных стандартах по профессиям рабочих.

Всего государственные испытания пройдут 478 учащихся. Осуждённые, успешно сдавшие экзамены, получат дипломы государственного образца или свидетельства по профессиям рабочих и должностям служащих, что значительно увеличит их шансы на трудоустройство после освобождения.

Согласно данным мониторинга рынка труда Мурманской области, более 40% профессий, реализуемых в подведомственных УФСИН училищах в текущем учебном году, являются востребованными. Это профессии строительных и общеотраслевых специальностей: электромонтеры, сварщики, монтажники, слесари, и работники общепита: повара, пекари, а также не требующие профессиональной подготовки - подсобные рабочие.