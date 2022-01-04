В профориентации детей заинтересовано большинство родителей, но занимаются ею только 8% компаний

Каждый второй работающий родитель хотел бы, чтобы его компания проводила профориентационные мероприятия для детей сотрудников. Их пользу осознает каждый третий работодатель, однако организует подобные мероприятия пока только 8% компаний. Такие оценки дают эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей трудоустроенного экономически активного населения, имеющего детей.

Лишь 8% российских компаний проводят профориентационные мероприятия для детей сотрудников. Судя по комментариям, их форматы различны: экскурсии на предприятия, дни открытых дверей, тренинги, олимпиады, квизы и т.д. Каждый четвертый менеджер по персоналу (26%) сообщил, что их организация пока ничего подобного не делает, однако задумывается об этом. 44% работодателей не организуют профориентационных мероприятий для детей сотрудников и не планируют продвигать это направление.

Между тем важность инвестиций в образование детей работников все больше осознается HR-сообществом. За два года, минувшие с момента аналогичного исследования «SuperJob», работодатели стали чаще задумываться о профориентации подрастающего поколения. Изменения на рынке труда и демографическая ситуация подтверждают необходимость подобной работы.

Что касается работников, то пока мало кому из них удалось ощутить на себе подобную заботу со стороны компании: лишь 4% родителей сообщили, что работодатель организует профориентационные мероприятия. Судя по комментариям, родители высоко оценивают заботу компании о подрастающем поколении, чаще демонстрируют лояльность работодателю. Ещё 55% опрошенных хотели бы, чтобы их компания проводила такую работу, причём чаще это женщины, чем мужчины (58% против 53%).

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247234%2Fwall-149919532_2280