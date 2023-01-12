В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей, но проводит её только каждая двадцатая компания

Большинство работающих родителей хотели бы, чтобы их компании внедрили программы профориентации детей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные граждане и представители работодателей из всех округов страны.

Мероприятия по профориентации для детей сотрудников сегодня имеют возможность проводить 5% компаний, 2 года назад с подрастающим поколением работали 8% предприятий и организаций, в 2019 году — 9%.

Спрос на профориентацию детей со стороны родителей стабильно высокий, но только 5% опрошенных рассказали о том, что их работодатель ведёт подобную работу, 56% лишь мечтают о том, чтобы их компании внедрила программы, помогающие подрастающему поколению определиться со специальностью.

Время проведения: 9 декабря 2022 года — 9 января 2023 года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250384%2Fwall-149919532_2827