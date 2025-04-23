В профориентации школьников заинтересован каждый второй родитель

Сегодня каждая восьмая компания проводит мероприятия для профориентации детей своих сотрудников. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций и 1600 родителей учеников из всех округов страны.

12% компаний организуют мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию школьников. Чаще всего речь идёт о днях открытых дверей, экскурсиях, встречах детей с выдающимися работниками.

Среди родителей школьников 6% рассказали о том, что у них на работе проводятся профориентационные мероприятия для школьников. Ещё 52% родителей хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу, позволяющую подрастающему поколению определиться с карьерным путем.

Заинтересованность в профориентационных мероприятиях больше свойственна родителям до 40 лет: 58% из них хотели бы, чтобы их работодатель организовал работу со школьниками.

Время проведения опроса: 3—16 апреля 2025 года.