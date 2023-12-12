В прогимназии № 61 Мурманска открылась «Парта Героя» в честь прославленного портовика

В мурманских школах в преддверии Дня героев Отечества открылись «Парты Героев». Одна из них появилась в прогимназии №61. Она посвящена одному из самых заслуженных работников Мурманского морского торгового порта Ивану Ильичу Контареву (02.05.1930 – 08.11.2021).

Иван Ильич Контарев родился на хуторе Успенка Нехаевского района Волгоградской области. В 1938 году семья переехала в Мурманск. С 1954 года работал в Мурманском морском торговом порту докером-механизатором, бригадиром комплексной бригады докеров-механизаторов. За досрочное выполнение семилетнего плана по развитию морского транспорта и выдающиеся производственные успехи Указом Президиума Верховного совета СССР от 29 июля 1966 года был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

«Имя Ивана Ильича Контарева навечно вписано золотыми буквами в историю Мурманского морского торгового порта, а его биография, преданность Мурманскому морскому торговому порту остаются примером любви к родной земле для молодых поколений портовиков и всех мурманчан», - отметил на торжественной церемонии директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253856%2Fwall-149919532_3548