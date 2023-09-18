В программе распределения выпускников вузов больше всего заинтересованы работодатели из регионов

Каждый второй работодатель готов участвовать в программе распределения — предоставлять рабочие места выпускникам вузов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 720 предприятий и организаций из всех округов страны.

Каждая вторая компания (51%) хотела бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти примут решение вернуться к этой системе. Судя по комментариям, чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей. Ещё в 12% организаций сообщили, что они уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Каждая пятая компания (20%) не хочет участвовать в программе распределения выпускников: «Нам нужны люди с опытом».

Компаний, уже сотрудничающих с вузами по вопросам трудоустройства молодых специалистов, больше всего среди организаций с численностью свыше 1000 человек (37%).

О готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства (57 и 56% соответственно). Уже наладивших взаимодействие с университетами работодателей больше всего в IT- и образовательной отрасли (27 и 22% соответственно).

В регионах потребность в молодых кадрах выше: о желании участвовать в программе распределения выпускников и о выстроенной работе с вузами региональные компании сообщают значительно чаще московских и петербургских (59, 45 и 44% соответственно) и это при том, что уже сотрудничающих с вузами работодателей в регионах больше (17% против 9% в Москве и 7% в Санкт-Петербурге).

Ранее «SuperJob» выяснил, что возврат к системе распределения выпускников поддерживают 56% россиян и только 3 из 10 студентов вузов.

Время проведения опроса: 1 августа — 14 сентября 2023 года.

Фото: https://vk.com/murport51

