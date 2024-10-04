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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 11:30

В программе «Свой дом в Арктике» появляются новые цели использования сертификата

Министерство строительства Мурманской области корректирует порядок реализации программы «Свой Дом в Арктике». Это связано с тем, что ранее были внесены изменения в региональное законодательство. В частности, дополнен список целей, на которые можно направить единую выплату по сертификату «Свой Дом в Арктике».

В проекте постановления, подготовленном областным Минстроем, разъясняется механизм реализации выплаты на приобретение индивидуального жилого дома, строящегося в соответствии с федеральным законом об участии в долевом строительстве.

Помимо этого, устанавливается механизм реализации выплаты по программе «Свой дом в Арктике» на первоначальный взнос по кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение/строительство индивидуального жилого дома или домокомплекта.

«Кроме того, получателям сертификатов предоставляется возможность замены земельного участка, указанного ранее в заявлении, без продления срока действия сертификата. Ещё одно уточнение: если возникает обоснованная необходимость заменить застройщика на строительство, гражданин получает право заключить договор с другим подрядчиком», – сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Сертификат продлевается на двенадцать или шесть месяцев с даты окончания срока действия ранее выданного сертификата в зависимости от выбранной цели.  Срок государственной регистрации права собственности на построенный дом также продлевается на соответствующий период.

Помимо перечисленных нововведений, в подготовленном документе есть нюансы «технического» характера. Уточнены основания для отказа в приёме документов, например, неполное заполнение гражданином обязательных полей в форме заявления. Кроме этого, установлена допустимая погрешность при расчёте площади, приходящейся на каждого члена семьи получателя сертификата.

Проект постановления размещён на портале Мурманской области «Открытый электронный регион».

Как отмечает региональное Министерство строительства, уникальная программа «Свой дом в Арктике» реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Она направлена на улучшение жилищных условий северян и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области. Жители Кольского Заполярья, отдельные категории граждан могут получить от 1 или 1,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Изначально выплату по сертификату «Свой дом в Арктике» можно было направлять на три цели: строительство дома, приобретение дома, приобретение домокомплекта.

Сейчас приём заявлений на участие в программе приостановлен, информация о старте приема заявок будет опубликована на сайте Министерства строительства Мурманской области

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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