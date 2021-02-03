Прокуратурой Мурманской области в 2020 году проведена работа по исполнению закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», приняты меры по восстановлению исторической справедливости в отношении лиц, подвергшихся репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.

В прокуратуре области в 2020 году рассмотрено 21 заявление и обращение граждан по вопросам реабилитации, признания пострадавшими от политических репрессий, а также другим вопросам, связанным с исполнением закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий».

Из общего числа обращений 16 разрешены в прокуратуре области, 5 направлены по принадлежности в другие ведомства. По результатам рассмотрения заявлений родственников лиц, подвергшихся репрессиям, два обращения удовлетворены с выдачей справок о реабилитации, в 10 случаях гражданам даны разъяснения.