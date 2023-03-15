В прошлом – госпиталь, сегодня – большая свалка

Народный фронт добивается скорейшего возобновления капитального ремонта школы на ул. Полярной Дивизии областного центра.

Почти 280 миллионов рублей и горы строительного мусора: несмотря на представление прокуратуры, территория вокруг будущей художественной школы, в прошлом – СОШ №12, на ул. Полярной Дивизии в Мурманске по-прежнему «украшают» куски деревянных и металлических конструкций, шифера и рубероида высотой с двухэтажный дом.

Ранее представители президентского движения обратились в надзорное ведомство с просьбой провести проверку и при наличии оснований принять соответствующие меры. В результате прокуратура выявила неоднократное нарушение подрядчиком, ООО «Мурманстрой», установленных графиком сроков выполнения работ и отступление от условий заключенного 9 июля 2021 г. муниципального контракта, в том числе в части уборки отходов и элементов разборки. Директору заказчика, ММКУ «УКС», было внесено представление об устранении нарушений.

Капитальный ремонт стоимостью почти 280 миллионов рублей должен был завершиться 27 апреля 2023 года, но незадолго до этой даты заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, ссылаясь на низкий процент выполненных подрядчиком работ, по некоторым пунктам отставание от графика оказалось более чем в 3 раза.

«И здесь возникает сразу несколько вопросов. В частности, к ММКУ «УКС» по проведению проверок хода и качества ремонтных работ, начиная с первых дней капитального ремонта, а также претензионной работы в отношении подрядчика. Но самый главный вопрос: когда будет готова художественная школа к приему первых учащихся? За помощью в поисках ответа мы вновь обратились в прокуратуру», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Анна Калита.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.