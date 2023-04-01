В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Мурманской области поступило на 400 обращений больше, чем в предыдущие периоды.

Сергей Дубовой провёл рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Мурманской области Михаилом Шиловым. В центре внимания – ежегодный доклад уполномоченного о своей деятельности за 2022 год, который он представит на ближайшем заседании регионального парламента.

Во время встречи отмечалось, что в прошлом году в аппарат уполномоченного поступило на 400 обращений больше, чем в предыдущие периоды. В основном запросы были связаны с мобилизационными мероприятиями, проходившими в регионе, а также мерами поддержки участников СВО и их семей.

Кроме того, для более эффективной работы уполномоченным заключено более пятидесяти соглашений о сотрудничестве с различными организациями, продолжается активная деятельность по правовому просвещению граждан. Особое внимание здесь уделяется молодёжи. Так, в январе текущего года при уполномоченном по правам человека в Мурманской области создан Молодёжный общественный совет. Этот коллегиальный, совещательный и экспертно-консультативный орган действует на общественных началах и оказывает консультативную помощь молодым северянам.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27490/