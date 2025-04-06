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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.25 16:00

В пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» для северян проводят тематические дни

В рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» изменится работа пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ»: с апреля расширится повестка пространств и появятся мероприятия в рамках тематических дней.

Четверг стал днём «Семейного права и социальной защиты». Накануне состоялись встречи со специалистами системы социальной поддержки населения. В Мурманске, Полярном и Заполярном презентован социальный контракт как способ улучшить жизнь и, возможно, осуществить свою мечту. В других семейных пространствах рассказали о мерах социальной поддержки и о том, как их оформить.

По вторникам в пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» будут рассматриваться вопросы охраны здоровья, в том числе репродуктивного, и основы здорового образа жизни.

В первую очередь стоит отметить мероприятия уже полюбившегося северянам проекта – «Школа будущих родителей». Занятия «Школы беременных» и встречи для молодых родителей «Мама в ритме счастья» проходят каждый вторник. Важно, что участвовать в таких встречах могут все жители региона, так как предусмотрен онлайн-формат.

По средам будут проходить мероприятия для детей и родителей с лучшими специалистами региона по направлениям школьного и дошкольного образования. Например, в апреле в Мурманской области Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи проведет практикумы для родителей о том, как уберечь детей от «плохой компании», а Институт развития образования – занятия по финансовой грамотности и сенсорному развитию самых маленьких.

В рамках тематических дней психологи и специалисты учреждений социального обслуживания проведут мероприятия, направленные на формирование детско-родительских отношений в форме мастер-классов, тренингов и лекций. Кадровые центры организуют ряд мероприятий для женщин, в том числе находящихся в «декретном отпуске», по поиску новых возможностей для карьеры и профессионального роста.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, «СОПКИ.СЕМЬЯ» – это место понимания и поддержки, круг единомышленников и уютное пространство для семей с детьми и будущих родителей. С момента открытия первой такой точки притяжения во всей сети уже проведено более 1,3 тысячи развивающих и развлекательных мероприятий, а количество посещений превысило 45 тысяч.

Подробная информация о предстоящих событиях и других нововведениях в рамках проекта «На Севере – малыш» доступна в группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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