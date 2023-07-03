В пространстве «СОПКИ.21А» открылась поэтическая выставка графики молодой художницы, резидента Центра Киры Ширяевой «То, что я никогда не скажу»

«То, что я никогда не скажу» - выставка-откровение. У многих из нас есть те слова, которые мы не смогли сказать, по разным причинам. Кто-то ушёл из нашей жизни, резко хлопнув дверью, с кем-то мы расставались очень долго и больно, с кем-то мы просто не успели попрощаться. А есть люди, с которыми мы видимся каждый день, но так и не собрались с силами и сказать те самые слова.

«Держать в себе все обиды, горести, радости, восхищения иногда просто невозможно. Хочется говорить все. Говорить прямо сейчас! Говорить вовремя, потому что потом люди могут не услышать эти слова никогда», - говорит Кира Ширяева.

Как пишет vk.com/murmanculture, на выставке представлена серия графических работ, выполненных уже в узнаваемой стилистике автора. Картины будут сопровождаться поэтическими строками собственного сочинения Киры.

Выставка продлится до 15 июля.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266464%2Fwall-139605315_23384