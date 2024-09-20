В противолодочном вертолётном полку Северного флота проведены тренировки с экипажами Ка-27

В отдельном корабельном противолодочном вертолётном полку смешанного авиационного корпуса Северного флота проведены тренировки с экипажами вертолётов Ка-27.

Полёты выполнялись над Кольским заливом и полигонами боевой подготовки в Баренцевом море с целью совершенствования техники пилотирования, отработки задач по предназначению, в том числе подготовки экипажей противолодочных вертолетов к выполнению задач дальних походов в составе корабельных авиагрупп.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, лётчики отработали тактические приемы поиска подводных лодок и слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

Полёты проведены в простых метеоусловиях. Общий налёт экипажей составил более 10 часов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529873@egNews