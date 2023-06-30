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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.23 09:00

В пункте временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников

В течение суток вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Тоненькое Донецкой Народной Республики грамотными и мужественными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено четыре атаки противника. В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «в течение суток вооружённые силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики и Тоненькое Донецкой Народной Республики грамотными и мужественными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено четыре атаки противника.

В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение подразделениям 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Кременная и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

В районе населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, две гаубицы Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражена атака подразделений ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении российскими войсками нанесено поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 135 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три гаубицы Д-20, орудия «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Красное Первое Харьковской области. Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 40 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, а также гаубица «Мста-Б». В районе населённого пункта КИЗОМЫС уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 85 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 102-х районах. В районе населённого пункта Выемка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Васильцовка Харьковской области и Песчаное Донецкой Народной Республики поражены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

По уточненной информации, в результате высокоточного удара 27 июня в городе Краматорск Донецкой Народной Республики по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожены участвовавшие в штабном совещании два генерала, до 50 офицеров вооруженных сил Украины, а также до 20 иностранных наёмников и военных советников.

Средствами противовоздушной обороны в течение прошедших суток перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», а также противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области, Володино, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Голиково Луганский Народной Республики и Новая Збурьевка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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