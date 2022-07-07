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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.22 12:00

В пункты постоянного базирования вернулись два судна Северного флота, участвовавшие в экспедиции «Помни войну»

В пункты постоянного базирования вернулись спасательное буксирное судно «Звёздочка» Беломорской военно-морской базы и гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» Арктической океанографической экспедиции.

Оба судна помимо решения основных задач приняли участие в комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» соответственно на этапах «Горло Белого моря» и «Баренцево море».

По результатам проведённых исследований, спасательное буксирное судно «Звёздочка» визуально обследовало ранее не показанное на картах небольшое судно, обнаруженное гидрографами Беломорской военно-морской базы с малого гидрографического судна ГС-297 месяц ранее, а гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» выявило на дне останки двух среднетоннажных судов длиной 70 и 60 метров, также ранее отсутствовавших на картах.

Один из объектов возможно является частью транспорта «Индуна», погибшего при проводке полярных конвоев в Великую Отечественную войну – это предстоит проверить несколько позже. Второе судно, как предполагается, является транспортом, погибшим в годы Первой Мировой войны.

Помимо этого, гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» произвело комплекс океанографических исследований, связанных с изучением параметров морской воды и форм рельефа дна. После пополнения запасов судно продолжит работу по плану этапа «Новая Земля» комплексной экспедиции, связанного с поиском судов конвоя PQ-17. Также предполагается обследовать часть маршрута развёртывания в район боевого патрулирования советской подводной лодки К-1, погибшей при неустановленных обстоятельствах в 1943 году, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12428132@egNews

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