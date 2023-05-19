В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков

Обособленное подразделение «АтомЦифроСбыт» Мурманск ООО «АтомЦифроСбыт» информирует жителей Мурманска о графике установки интеллектуальных систем учёта электроэнергии (ИСУЭ) с 19 мая текущего года. В мае в пяти МКД запланирован монтаж 800 приборов.

Мероприятия по установке проводятся в рамках реализации 522-ФЗ, который предполагает постепенную замену старых счётчиков на их современные аналоги, позволяющие передавать показания автоматически и дистанционно. Прозрачность и достоверность учёта являются основными преимуществами ИСУЭ, которые могут использоваться исполнителями коммунальных услуг для анализа объёмов потребления электрической энергии на общедомовые нужды МКД для принятия оперативных решений в области энергосбережения.

«Эра «умных» гаджетов наступила, и мы стоим в авангарде развития данного направления. На данный момент нашими коллегами уже установлено свыше 35 тысяч современных приборов учёта в МКД региона, 16 тысяч которых в городе-герое Мурманске. Всё это уже позволяет для нас сделать процесс сбыта электроэнергии автоматизированным, а для населения – облегчить передачу показаний и оплату предоставляемых услуг», - пояснил заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Он также отметил, что «умные» счётчики являются продуктом отечественного высокотехнологичного производства. Системное развитие отечественной промышленности позволяет укрепить технологический суверенитет и преодолеть беспрецедентные санкции и введённые ограничения представителями западных стран. Кроме того, такие конкурентноспособные технологии способствует созданию рабочих мест и росту региональных экономик.

С 19 мая установка «умных» счетчиков будет проводиться по следующим адресам: просп. Ленина, 72; ул. Академика Книповича, 63; ул. Беринга, 11; ул. Щербакова, 34 и ул. Щербакова, 14.

Специалисты компании убедительно просят жителей домов, где планируется или уже проведён монтаж ИСУЭ, по возникшим вопросам, касающимся расчётов, работе интеллектуальных счётчиков обращаться через: «горячую линию» по тел. +7 (8152) 692-555; электронные сервисы - мобильное приложение и личный кабинет; месседжеры - WhatsApp, Viber +7 951-321-08-95; электронную почту: voprosgp@murmansk.atomsbt.ru,;можно направить обращение через официальный сайт «АтомЭнергоСбыта»; обратиться лично в центр обслуживания клиентов, расположенный по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 30.

Фото предоставлено Обособленным подразделением «АтомЦифроСбыт» Мурманск ООО «АтомЦифроСбыт».