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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.20 15:00

В пяти муниципалитетах Мурманской области полностью завершены работы по благоустройству в рамках федеральной

В пяти муниципалитетах Мурманской области полностью завершены работы по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом на оперативном совещании у главы региона доложила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова.

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды» выполнена в полном объеме в г.п. Зеленоборский, с.п. Ловозеро, г.п. Верхнетуломский, п. Ревда, г. Ководор. Полностью дворовые территории завершены в 15 муниципалитетах: ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, г.п. Никель, с.п. Корзуново, гп. Зеленоборский, гп. Мурмаши, сп. Междуречье, сп. Тулома, гп. Молочный, гп. Верхнетуломский, сп. Пушной, п. Ревда, сп. Ловозеро, г.п. Умба, г. Ковдор.

Общий процент выполненных работ по благоустройству дворовых территорий составляет – 91,2%, завершенных объектов – 39,1%. Срок окончания работ на всех объектах  – 30 октября 2020 года.

Общественные территории завершены в 6 муниципалитетах: г. Оленегорск, ЗАТО Александровск, гп. Зеленоборский, гп. Умба, гп. Печенга, гп. Верхнетуломский.

Общий процент выполнения объемов работ по три общественным территориям в Мурманске составляет 73,3%. На Аллее полярной дивизии проложены сети электроснабжения и видеонаблюдения. Срок завершения работ по контракту – 30 сентября 2020 года. По общественной зоне на улице Капитана Копытова завершены работы по устройству газонного покрытия, на финише прокладка сетей. Срок завершения работ по контракту – 30 сентября 2020 года. Благоустройство (озеро Ледовое), пр. Кольский – завершены работы по устройству подпорных стенок и траншей, наращивается темп работ по прокладке сети электроснабжения и видеонаблюдения. Срок завершения работ по контракту – 30 сентября 2020 года.

В 2020 году на территории 22 муниципальных образований Мурманской области запланирована установка игрового оборудования на 49 детских площадках.

Активно продолжаются мероприятия по выполнению ямочного ремонта дворовых территорий города Мурманска. Заключены 6 контрактов на ремонт 28175,82 кв. м дефектных участков. По результатам торгов определены пять подрядчиков, которые приступили к работам во всех трех административных округах столицы Кольского Заполярья.

Разработаны проекты по муниципалитетам – победителям и финалистам конкурсного отбора Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству.

Победители первого этапа:

«Тропа здоровья (благоустройство территории, прилегающей к городскому Озеру в г. Заполярный)» – проект утвержден администрацией г. Заполярный, осуществляется подготовка пакета документов для прохождения государственной экспертизы;

«Благоустройство Сквера Космонавтики с прилегающей территорией в г. Оленегорск» – находится на утверждении в администрации города;

«Город у Белого моря (благоустройство набережной на берегу Кандалакшского залива)» – осуществляется согласование с администрацией города, устранение замечаний.

По итогам второго этапа Всероссийского конкурса 2020 года победителями объявлены города Североморск, Апатиты, Мончегорск, Полярный, Гаджиево.

Контракты будут заключены оперативно, что позволит в следующем году завершить работы до наступления неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проекты по муниципалитетам – финалистам Всероссийского конкурса (ЗАТО Александровск, г. Кировск, Ковдорский район), по которым было принято решение о реализации в 2021 году за счет средств областного и местного бюджетов, находятся в стадии разработки.

 

 

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