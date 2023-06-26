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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 15:00

В пяти муниципалитетах Мурманской области приступили к проведению комплексных кадастровых работ

В Мурманской области началось проведение комплексных кадастровых работ на территории пяти муниципалитетов в отношении земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, здания и сооружения.

«Заказчиками комплексных кадастровых работ, финансируемых за счёт регионального и местных бюджетных средств, являются уполномоченные органы местного самоуправления. В настоящее время конкурсные мероприятия завершены, определены исполнители работ и заключены муниципальные контракты на проведение комплексных кадастровых работ на территории городов Мончегорск, Апатиты, Ковдор, Островной и Заозерск», - сообщила первый заместитель министра имущественных отношений Мурманской области Ольга Онуфриенко.

«Комплексные кадастровые работы проводятся в отношении 452 земельных участков и 782 объектов капитального строительства, расположенных на территории 11 кадастровых кварталов. Результатом их проведения является внесение в Единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Это приведёт к повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей, устранению кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ объектов недвижимости, снижению количества земельных споров», - подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, информирование граждан и юридических лиц о проведении комплексных кадастровых работ проводится путём размещения извещений на официальных сайтах и информационных щитах органов местного самоуправления муниципального округа, на территории которого планируется выполнение таких работ, а также на сайте Росреестра.  

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

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