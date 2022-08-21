В Пятигорске в центре знаний «Машук» прошло первое заседание координационного совета нового Всероссийского детского движения

Об этом рассказала в своем тelegram-канале руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи президент подписал 14 июля. Первичные отделения движения будут создавать в школах, колледжах, детских домах и других организациях. Присоединиться смогут как несовершеннолетние школьники, так и студенты до 18 лет. Изначально планировалось назвать движение «Большая перемена», но впоследствии было решено, что название придумают на финальном съезде организации в декабре.

«Ещё один знаковый день в истории Российского движения детей и молодёжи — первое заседание координационного совета», — написала Разуваева.

Ранее стало известно, что 1 сентября Президент России Владимир Путин 1 сентября проведёт первое заседание Наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодёжи, пишет «ПГ».