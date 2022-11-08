В работе форума народных мастеров приняли участие более 6 тысяч северян и гостей нашего региона

Более 6 тысяч участников, 17 регионов России и 270 работ декоративно-прикладного искусства: в Мурманске впервые прошёл форум народных мастеров.

«Сохранение и популяризация культурного наследия: художественные ремесла региона» - под таким названием состоялось масштабное культурное событие региона, на котором собрались умельцы со всей России, чтобы обсудить эффективные способы сохранения и развития традиционных народных промыслов.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участники форума - мастера народного и декоративно-прикладного искусства, специалисты в сфере культуры и туризма, представители государственных учреждений и органов власти, научного сообщества из 17 регионов России.

Деловую программу форума открыло пленарное заседание с участием сенатора Российской Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой, министра культуры Мурманской области Ольги Обуховой, главы регионального министерства развития Арктики и экономики Татьяны Руссковой и заместителя председателя комитета по туризму региона Ирины Булыгиной.

Как пишет vk.com/murmanculture, в течение двух дней форума в Мурманском областном художественном музее работала масштабная ярмарка произведений народного искусства, которая стартовала в рамках проведения акции «Ночь искусств». В рамках форума состоялось торжественное открытие 47-й областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области, которая представила зрителям уникальную возможность увидеть 270 работ 85 мастеров из Мурманской области.

Выставка работает до 25 декабря в отделе народного искусства и ремёсел «Дом ремёсел» по адресу: ул. Книповича, 23а.

Гостями творческих встреч, деловой программы, а также масштабной ярмарки стали более 6 тысяч северян.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263485%2Fwall-139605315_20573