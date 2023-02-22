В работе карьерного форума «Труд Крут» приняли участие специалисты АО «Атомэнергоремонт»

Руководители и специалисты предприятия «Колатомэнергоремонт», члены отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, приняли участие в карьерном форуме «Труд Крут», организованном Мурманским региональным отделением МООО «Российские студенческие отряды» в городе Мурманске.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, около 250 студентов со всех учебных заведений среднего профессионального и высшего образования собрались в столице Арктики для встречи с потенциальными работодателями. На повестке дня, как всегда, стояли вопросы о возможности прохождения практики на предприятии, дальнейшее трудоустройство и социальные гарантии. Организацию «Колатомэнергремонт» представляли: начальник цеха по ремонту электротехнического оборудования Антон Верхоланцев, начальник участка дефектоскопии и технического контроля Павел Князев, заместитель начальника цеха по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики Андрей Москвин и специалист отдела кадровой работы Елена Белёва. Они рассказали студентам об особенностях работы на предприятии атомной отрасли, о системе оплаты труда и премировании, а также о возможности переезда в другой город к месту трудоустройства.

«Было приятно видеть, что молодое поколение тянется к знаниям и заботится о своем будущем. Ребята задавали интересные вопросы, была очевидна их заинтересованность в получении работы у нас. Нашему предприятию всегда нужны ответственные, целеустремлённые молодые специалисты, готовые строить свою карьеру в «Колатомэнергоремонт», – прокомментировала специалист отдела кадровой работы, оценки и развития персонала Елена Белёва.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».