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Мурманская область. Арктика (16+)06.03.23 17:20

В работе конференции, посвящённой 30-летию закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании», приняли участие представители Мурманской области

В Москве на площадке Общественной палаты РФ состоялось пленарное заседание научно-практической конференции, посвящённой 30-летию закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании». Организатор мероприятия - Ассоциация содействия развитию закрытых административно-территориальных образований. Участниками совещания стали представители правительства РФ, Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, различных ведомств, депутаты Государственной Думы и региональных парламентов, сенаторы, а также руководители ЗАТО из разных уголков России.

Почётные гости - ветераны, которые стояли у истоков рождения закона «О ЗАТО». От Мурманской области в конференции приняли участие депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, сенатор Татьяна Сахарова, управляющий делами администрации ЗАТО г. Североморск Андрей Сахаров, заместитель главы ЗАТО г.Заозерск Арсений Филиппов.

Столь представительное собрание позволило из первых уст услышать, что беспокоит жителей закрытых административно-территориальных образований страны и поделиться лучшими практиками развития территорий.

Какие законодательные изменения необходимы для более эффективного развития закрытых административно-территориальных образований? На каком этапе необходимо наладить более тесное взаимодействие профильных ведомств и муниципалитетов? Эти и другие животрепещущие вопросы были затронуты в ходе обсуждения.

«Обеспечение комфортных условий для жителей ЗАТО – одна из стратегических задач. На это в ходе недавнего заседания рабочей группы Госсовета по развитию Арктики обратил внимание губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис. Они должны стать точкой роста экономики региона. Отмечу, что в Заполярье успешно решать накопившиеся проблемы позволяет реализация программы реновации ЗАТО, предложенная Андреем Чибисом и поддержанная Президентом РФ Владимиром Путиным. Опыт Заполярья может быть полезен для других регионов», - прокомментировала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко.

Парламентарий подчеркнула, что заседание получилось очень насыщенным. Были озвучены не только проблемные темы, но и конструктивные предложения по решению возникающих вопросов. Среди которых - разработка единой комплексной концепции развития ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных формирований.

«Уверена, что состоявшееся совещание станет важной ступенью в решении поставленной задачи. Как законодатель, со своей стороны, окажу всестороннюю поддержку в данной работе», - заверила депутат.

 

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».

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