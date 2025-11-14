Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 10:00

В работе Международного арктического правового форума в Санкт-Петербурге принимают участие эксперты из Мурманской области

В мероприятии принимают участие представители региональных государственных органов власти, дипломатического и бизнес-сообществ, международных организаций, научных и образовательных организаций. Мурманскую область представили сенатор РФ Лариса Круглова и вице-спикер регионального парламента Евгений Никора.

Вчера в раках форума состоялись пленарное заседание, посвящённое экономическому и пространственному развитию Арктики в фокусе права, дискуссионные площадки и круглые столы.

На дискуссионной площадке, посвящённой ликвидации накопленного вреда окружающей среде и развитию природного потенциала в Арктике, выступили учёные-юристы, представители предпринимательского и гражданского сообществ. Евгений Никора представил доклад на тему «Особенности ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктической зоне РФ на примере Мурманской области: проблемы и правовые решения». Он отметил, что форум предоставляет возможность обменяться мнениями и идеями о том, как мы должны жить в современном мире, управлять и сохранять наши ресурсы, сотрудничать, чтобы справиться с вызовами:

– Проблемы, обсуждаемые сегодня, имеют большое значение. И это закономерно, потому что Арктика за последние десятилетия привлекает внимание всего человечества как регион, в котором переплелись глобальные политические и экономические интересы, актуальные социальные и экологические проблемы. Мурманская область – один из немногих регионов, где Россия имеет общую границу с Европейским Союзом и странами НАТО. Кольский Север занимает важное геополитическое положение по отношению к индустриально развитым регионам, с которыми он связан наземными, водными и воздушными магистралями. Наш регион характеризуется наличием уникальных экосистем с низкой устойчивостью, легко разрушающихся в результате негативного воздействия и практически не восстанавливающихся. Наши главные приоритеты в Арктике хорошо известны: комфортные условия для жизни людей, поддержка новых точек экономического роста, привлечение в регион отечественных и зарубежных инвестиций, а также вложение серьёзных средств в научную и природоохранную инфраструктуру. В связи с этим Мурманская область выражает крайнюю заинтересованность в реализации мероприятий по охране окружающей среды Арктической зоны Российской Федерации, ликвидации накопленного экологического ущерба.

В рамках дискуссионной площадки также обсуждались вопросы развития природного потенциала и приумножения природного капитала в Арктике, включая новые экономические стимулы и механизмы для приумножения природных богатств, восстановления экосистем и адаптации к климатическим изменениям, механизм «Единица природы», разрабатываемый Агентством стратегических инициатив в рамках Национальной экологической и климатической инициативы.

Напомним, Международный арктический правовой форум «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» проводится с 2014 года. Он является открытой мультиформатной научно-практической конференцией международного уровня, обеспечивающей сотрудничество ученых-юристов и практиков, а также обмен профессиональным опытом и идеями, способствующими реализации потенциала права в обеспечении развития арктического региона.

 

 

 

Фото (Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33391/

Комментарии

-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
