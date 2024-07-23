В работе областного Минстроя находятся 4-е многоквартирных дома, ввод которых планируется завершить в 2024 году и 8 жилых многоквартирных домов, ввод которых планируется в 2025 году

Как сообщает региональное Министерство строительства, сейчас на территории Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить» и государственных программ региона, в том числе с целью реализации национальных проектов, реализуется 101 мероприятие по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, разработке проектной документации социальных объектов и строительству многоквартирных домов.

Среди них 18 объектов здравоохранения, 9 объектов спорта, 29 объектов образования, 9 объектов культуры, 23 объекта жилищно-коммунального хозяйства, 1 объект административного назначения и 12 многоквартирных домов.

«В том числе в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на строительство и капитальные ремонты социальных объектов в Мурманской области выделено свыше 61 млрд рублей. Мы регулярно проводим штабы по стройкам и, конечно, фиксируем большой объем задач на ближайшие годы. Самое главное – внимательно за всем следить. Понятно, что никакая стройка без проблем не бывает. Можно вспомнить ремонт в квартире – и даже на таких малых «объектах» возникают сложности. И наша задача оперативно реагировать и принимать необходимые решения. Мы также обращаем пристальное внимание на то, чтобы все объекты сдавались в надлежащем качестве», – отметил во время оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В высокой степени готовности капитальный ремонт здания лечебного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы в Кировске. Кроме того, завершается строительство Амбулатории с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром в Зеленоборском.

На сегодняшний день уже завершены работы по возведению 3-этажного здания амбулатории. Оно объединит в себе возможности по оказанию сразу трех видов медицинской помощи: это амбулатория, дневной стационар и скорая помощь.

В Мурманске продолжает возводиться 9-этажный корпус онкологического диспансера.

«Был выявлен выход скалы на участке, определенном под строительство. В связи с этим пришлось корректировать проектную документацию, что в значительной мере повиляло на срок реализации мероприятия. В настоящее время подрядная организация выполняет работы по устройству железобетонного каркаса здания, армированию перекрытий, ведутся монолитные работы по лифтовым шахтам и колоннам второго и третьего этажей», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В рамках Национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни» ведутся работы по реконструкции Ледового Дворца в Оленегорске. Там ранее были выполнены работы по ремонту кровли, замене витражного остекления на фасаде здания и вентиляционных систем. Сейчас, в рамках текущего проекта, выполняется перепланировка помещений ледовой арены, фойе и входных групп, а также устройство новой платформы для зрителей.

«В настоящее время ведётся подготовка к началу строительных работ в рамках строительства ФОКа на улице Старостина - первого объекта в микрорайоне для развития молодежи, и получено разрешение на строительство бассейна на проспекте Кольский в Мурманске – на данный момент прорабатывается вопрос по организации подъездных путей к стройплощадке», – пояснил министр строительства Мурманской области.

Говоря об объектах образования, Алексей Грачиков привёл пример Кольского района, где будет выполнен капитальный ремонт сразу трёх школ: в Молочном, Туломе и Териберке.

В 2024 году выполняются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту нескольких объектов культуры. Например, на завершающей стадии работы по капитальному ремонту Дома культуры в Туломе.

В процессе реконструкции Дома Культуры «Восход» в Никеле был выявлен ряд дефектов строительных конструкций, препятствующих дальнейшим работам. Контракт с подрядной организацией расторгнут, со стороны администрации муниципального образования ведётся претензионная работа. Заключен контракт на выполнение обследования здания, исполнители уже прибыли на объект. Итоги обследования должны позволить принять необходимые решения по объекту.

Кроме того, с 2019 по 2023 годы в рамках программы реновации ЗАТО, при поддержке президента Владимира Путина, на развитие населенных пунктов с дислокацией военных направлено порядка 14 млрд рублей, 67% из которых – региональные средства, в том числе в рамках плана «На Севере – жить». В частности, в ЗАТО г. Североморск ведутся работы по возведению крытого бассейна. Бассейн будет оснащён двумя чашами – большой и малой, а также спортивным залом с местами для зрителей.

Что касается жилищного строительства, то в прошлом году был сдан дом на улице Бредова в Мурманске, а 5 июля 2024 года обеспечен ввод одного жилого дома в Умбе.

На сегодняшний день для расселения граждан из аварийного жилищного фонда и для обеспечения отдельных категорий граждан за счёт средств консолидированного бюджета в работе областного Минстроя находятся четыре многоквартирных дома, ввод которых планируется завершить в 2024 году и восемь жилых многоквартирных домов, ввод которых планируется в 2025 году.

«Коллеги, обратите особое внимание, что объекты, о которых говорилось сегодня, необходимо сдать в те сроки, которые были оговорены», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/