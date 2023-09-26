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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.23 18:00

В работе россиян вдохновляет достижение целей, трудовой процесс, возможность помогать людям, на первом месте — деньги

Зарплата — главный мотивирующий фактор в труде. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого они выясняли, что ещё кроме денег вдохновляет россиян в работе. В открытом опросе приняли участие экономические активные граждане из всех округов страны.

Очевидно, что в работе больше всего вдохновляет зарплата, — её назвали 29% россиян. Интересно, что ещё, кроме денег, воодушевляет в труде. По 8% мотивирует достижение целей, сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям. 5% вдохновляются общением с людьми, 4% — атмосферой в коллективе. Возможность творить и самореализовываться воодушевляет по 3% опрошенных, заниматься любимым делом — 2%.

Интерес к работе, новые задачи и вызовы, развитие способностей, постоянное обучение и возможность применить свои знания и опыт мотивирует по 1% респондентов. Среди других источников вдохновения россияне называли благодарность клиентов, ответственность, оценки работы, порядок, свободу выбора, возможность оказывать влияние на процессы, стабильность, уважение к профессии в обществе и проч.

Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет (10%).

Мужчин в работе чаще вдохновляет зарплата, сам процесс труда и возможность творить, женщин — возможность приносить пользу, общаться с людьми и самореализовываться.

По сравнению с прошлым годом зарплата и возможность помогать людям стали мотивировать россиян чаще, достижение целей и атмосфера в коллективе — реже.

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Время проведения опроса: 20—22 сентября 2022 года.

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