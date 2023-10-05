В работе Российского муниципального форума принимал участие депутат Мурманской облдумы Юрий Шадрин

В этом году в мероприятии участвовали делегации из 31 субъекта Российской Федерации, в состав которых вошли представители органов государственной власти и муниципального управления, исследователи, эксперты, преподаватели. Мурманскую областную Думу на форуме представлял депутат Юрий Шадрин.

- Целью форума является развитие сотрудничества, обмен теоретическими разработками и практическим опытом, подготовка кадров, - подчеркнул наш парламентарий. – Мероприятие продолжительное - проходило в течение четырёх дней, которые включали пленарные заседания, сессии, круглые столы. На них выступали представители федеральных органов госвласти, ведущие эксперты, и активно обсуждались различные вопросы, связанные с муниципальным управлением.

Как отметил депутат, помимо насыщенной программы важной составляющей форума был обмен информацией между представителями разных регионов.

- Мне понравилась практика, которой поделились делегаты из города Уварово Тамбовской области, - рассказал Юрий Шадрин. – Для товариществ собственников жилья там выделяют большие участки у домов, где по инициативе жителей реализуются масштабные проекты по благоустройству. Новация здесь именно в том, что придомовая территория не ограничивается тротуаром, небольшим палисадником и иногда – парковкой или детской площадкой, как это обычно происходит. Наоборот, есть возможность её расширить, предложив гражданам принять участие в благоустройстве и реализации собственных инициатив.

По словам Юрия Шадрина, на форуме особо активно обсуждалась тема профессиональной подготовки муниципальных служащих.

- Не секрет, что на муниципальном уровне ощущается нехватка кадров, - отметил парламентарий. – Соответственно, есть насущная потребность в программах по подготовке, переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих, а также в профориентационных мероприятиях.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/28b/7liasj8n3oh6oa81xdm9mqohcd1p3ugf.jpg