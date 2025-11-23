Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
В работе VII Международного муниципального форума стран БРИКС, который проходил в Санкт-Петербурге, приняла участие делегация из Мурманской области

Для участия в форуме в Санкт-Петербург прибыли официальные делегации, главы городов и регионов, а также предприниматели и эксперты из разных стран. В мероприятиях также приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, Артур Попов и Лариса Орлова.

В деловой программе ММФ БРИКС – тематические сессии, круглые столы, пленарное заседание – 80 мероприятий различного формата. В фокусе внимания – цифровая трансформация и искусственный интеллект, промышленные технологии будущего, спортивная индустрия, здравоохранение, банковский сектор, муниципальное управление, международный туризм и другие вопросы в сфере социально-экономического развития, расширения сотрудничества и многостороннего муниципального партнёрства.

За круглым столом также обсуждались развитие северных территорий и Северный морской путь. Основное внимание было уделено таким вызовам, как риски и перспективы программы строительства специализированного флота, привлечение иностранных операторов в условиях санкций, а также вопросы экологической безопасности с учетом роста грузопотока. Итог дискуссии – выработка подходов к обеспечению круглогодичной навигации и снижению экологических рисков в Арктике.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Города-побратимы и народная дипломатия как фактор экономического роста», которое завершило деловую часть двухдневной программы. Участники обсудили модернизацию существующих соглашений о партнёрстве между городами. По итогам форума планируется разработать новый единый типовой документ о сотрудничестве для территорий стран межгосударственного объединения. В целях всесторонней проработки данной инициативы представляется целесообразным вынести этот вопрос на обсуждение в рамках пленарного заседания с привлечением различных ветвей государственной власти, представителей крупного бизнеса, малых и средних предприятий, а также экспертов из разных направлений и научного сообщества ряда стран. Разработанный типовой документ может в перспективе быть представлен во все регионы в качестве универсальной основы для построения эффективных международных связей, учитывающей современные реалии, вызовы и возможности.

 

 

