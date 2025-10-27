В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеДля учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
В работе XXIII Общероссийского Форума стратегов принял участие первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко

В Санкт-Петербурге на прошлой неделе завершился XXIII Общероссийский Форум стратегов, включивший в себя порядка 30 мероприятий, организаторами которых выступили ведущие государственные структуры, а также экспертные и научные организации. Форум привлёк представителей порядка 80 регионов России и дружественных стран: Республики Беларусь, КНР, Абхазии, Казахстана, Кыргызстана. В его работе принял участие первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Деловая программа мероприятия была посвящена формированию единых смыслов в различных сферах взаимодействия власти, общества и бизнеса, определению основных факторов, которые способствуют устойчивому экономическому росту в условиях многополярного мира, а также презентации успешных практик и достижений в рамках отраслевых мероприятий.

Ключевая тема пленарного заседания – «Общие цели — основа экономического роста». Спикеры говорили о том, как превратить стратегию в результаты, ощутимые для граждан и бизнеса. Было отмечено, что экономический рост служит фундаментом для повышения благосостояния регионов и страны в целом. Участники подчеркнули важность формирования новых стратегических подходов, определяющих перспективы развития России, где даже решения, кажущиеся преждевременными, способны стать точками роста для малых городов и регионов.

Владимир Мищенко принял участие в специальной сессии, посвящённой новой системе местного самоуправления в соответствии федеральным законом о местном самоуправлении в единой системе публичной власти.

– Стратегия развития переживает обновление, отражая современные вызовы. Сегодня речь идёт о более далёком горизонте планирования – до 2050 года. Вопросы эффективного взаимодействия органов региональной власти с бизнесом, муниципалитетом, экспертными сообществами с привлечением местных жителей для достижения национальных целей и задач, развития территорий стоят во главе угла, – подчеркнул Владимир Мищенко, комментируя итоги форума. – В современных условиях необходимы практические решения, которые способны реально улучшить качество жизни в регионах. При этом муниципальное и общественное самоуправление должно идти с опорой на традиционные российские ценности, на необходимость сохранения и развития которых не раз указывал Президент России Владимир Путин. Все это нуждается в анализе ожиданий жителей территорий и возможностей регионов. Считаю, главный посыл форума в том, что объединение усилий позволяет создавать эффективные механизмы, обеспечивающие устойчивое развитие и повышение благосостояния граждан по всей России. Для Мурманской области это не завтрашний день, а день сегодняшний. Наш губернаторский стратегический план «На Севере – Жить!» как раз демонстрирует конкретную модель развития региона в сферах экономики, предпринимательства, образования, культуры, спорта, туризма – всего, что напрямую затрагивает жизнь каждого жителя. И это результат командной работы власти, бизнеса и населения региона.

Напомним, форум стратегов проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Организаторами форума в этом году выступили Государственная Дума РФ, правительство Санкт-Петербурга, Фонд «Центр стратегических разработок».

 

 

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
