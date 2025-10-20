В рационе питания северян стало больше хлеба и хлебных продуктов, а также рыбы и рыбных продуктов

Мурманскстатом на постоянной основе проводится выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств, результаты которого позволяют анализировать изменения, происходящие в питании жителей Мурманской области.

Как сообщает региональное статистическое ведомство, среднедушевое потребление хлеба и хлебных продуктов в домашних хозяйствах нашего региона в 2024 году в месяц составило 5,7 килограмма; картофеля – 3,9; овощей и бахчевых – 7,7; фруктов и ягод – 6,4; мяса и мясных продуктов – 8,2; молока и молочных продуктов – 22,4; рыбы и рыбных продуктов – 1,9; сахара и кондитерских изделий – 2,1; масла растительного и других жиров – 0,6 килограмма, яиц – 21 штуку.

В целом по всем домашним хозяйствам по отношению к 2023 году (в расчёте по агрегированным группам) отмечено снижение потребления молока и молочных продуктов, фруктов и ягод, мяса и мясных продуктов, сахара и кондитерских изделий.

Потребление яиц, масла растительного и других видов жиров, овощей и бахчевых осталось практически на уровне 2023 года.

В рационе питания домашних хозяйств стало больше хлеба и хлебных продуктов, а также рыбы и рыбных продуктов, отмечает Мурманскстат.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/