В рафинировочном цехе Кольской ГМК повышают надёжность металлургического оборудования

В обжиговом отделении рафинировочного цеха Кольской ГМК приступили к капитальному ремонту второй технологической нитки обжига, в которую входят две печи: кипящего слоя и трубчатая.

Конечная продукция второй технологической нитки обжига - никелевый порошок. В дальнейшем он поступает в цех электролиза никеля, где из него получают товарный металл по новой технологии - методом электроэкстракции.

Капитальные ремонты печей в рафинировочном цехе проводятся раз в три года. В этот раз на трубчатой печи отремонтируют газоходы, пескоструйный аппарат, дымосос печи, и бутару с укрытием.

На печи кипящего слоя специалистам предстоит заменить оборудование охладителя газа и футеровку сразу нескольких узлов агрегата. Специальная отделка огнеупорными материалами производится для того, чтобы обеспечить надёжную защиту печи от высокой температуры кипящего обжигаемого материала и вредного влияния образующихся при этом газов. Для повышения прочности и стойкости кладки огнеупорный кирпич выкладывают таким образом, чтобы на стыках не образовывались острые углы. Плавный переход от одной поверхности к другой позволяет избежать трещин и разрушения при обжиге.

Как отмечают в рафцехе, каждый ремонт сопровождается модернизацией металлургического оборудования. В этот раз, в частности, намерены усовершенствовать узел загрузки печи кипящего слоя. Это позволит уменьшить выброс пыли и металлосодержащих материалов из загрузочной трубы.

Завершить работы на второй нитке обжига рафинировочного цеха планируется 17 февраля. Плановые ремонты позволяют повысить надёжность работы печей и в дальнейшем исключить внеплановые простои.