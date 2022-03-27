Мурманская область. Арктика (16+)27.03.22 10:00
В рамках 87-го Праздника Севера в мурманской Долине Уюта прошел турнир по регби на снегу
26 марта на футбольном поле в Долине Уюта прошёл турнир по регби на снегу в рамках 87-го Праздника Севера.
В этом году за медали Полярной Олимпиады сражались пять команд: «Северный рубеж» и «Динамо» из Мурманска, североморская команда – сборная Северного флота, «Гроза» из Североморска-3, а также «Альбатрос» – команда Кольской флотилии разнородных сил Полярного.
По итогам напряжённой борьбы чемпионом стала сборная Северного флота, «серебро» завоевал «Северный рубеж», «бронза» досталась команде «Альбатрос», сообщает Министерство спорта Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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